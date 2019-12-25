В Выборге презентовали новые туробъекты и проекты

Открыла конференцию и поприветствовала ее участников председатель комитета поддержки предпринимательства потребительского рынка администрации Выборгского района Нина Сивицкая.

В Центре поддержки предпринимательства состоялась презентация новых туристических продуктов Выборга и Выборгского района. В мероприятии приняли участие представители туристического бизнеса, культуры, предпринимательства, а также районной администрации.

Открыла конференцию и поприветствовала ее участников председатель комитета поддержки предпринимательства потребительского рынка администрации Выборгского района Нина Сивицкая.

Начальник отдела культуры Галина Цветкова рассказала о Новогодних и Рождественских мероприятиях в Выборге.

С 20 декабря в библиотеке А. Аалто проходят концертные программы "Рождественские музыкальные истории" с участием воспитанников и педагогов детских Школ искусств Выборгского района и Ленобласти. Зритель, который не смог попасть на мероприятие в зал, имеет возможность посмотреть концерт через большие витринные окна библиотеки. Звук также транслируется на улице. Также все 10 дней музыкальной программы транслируются на портале Культура РФ.

"Рождественские музыкальные истории" будут проходить ежедневно в 16.00 до 30 декабря.

Отдельно Галина Цветкова рассказала о праздничной программе "Даешь Новый год!", которая запланирована в Новогоднюю ночь на Красной площади Выборга с 1:30 до 4:00.

Директор ВЦ "Эрмитаж-Выборг" Александр Костенко сообщил собравшимся о действующих экспозициях и программах выставочного зала, а также планах на будущее. Директор "Дома-музея Ленина в Выборге" Надежда Забавская представила презентацию программы "Завтра Рождество!".

Также собравшиеся узнали о создании новых туристических маршрутов в рамках проектов приграничного сотрудничества "Суворов. Финляндская истории" и "Густав III – Екатерина II – Спренгтпортен", тематического парка "Наша Арктика", нового объекта "Архитектурный макет Выборг 1913" и др.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО