В Выборге в преддверии Нового года и Рождества пройдут мероприятия

С учетом эпидемиологической ситуации праздничная площадка развернется под открытым небом в парке Ленина.

В преддверии Нового года и Рождества для жителей и гостей Выборга запланированы разнообразные мероприятия. С учетом эпидемиологической ситуации праздничная площадка развернется под открытым небом в парке Ленина. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

С 25 по 30 декабря рядом с библиотекой Алвара Аалто будут проходить новогодние представления "Снова сказка в гости ждет". Программа по произведению Г.Х. Андерсена "Снежная королева" подготовлена для юных зрителей и их родителей. Вход на мероприятия свободный. Начало ежедневно в 12:00 и 14:00. Здесь же в эти дни артисты центра "Эльфы" приглашают гостей на музыкальные программы для всей семьи "С Новым годом! С Рождеством!". Начало представлений в 17:00.

С 20 по 30 декабря 2021 года в библиотеке Алвара Аалто в рамках социально-культурного проекта "Рождество без границ" состоится серия новогодних концертов вокально-инструментальной музыки "Рождественские встречи". Начало запланированных мероприятий ежедневно в 16:00.

Вход на концерты строго по предварительной записи по телефону: 8 (81378) 2-42-79 или по размещенному на афише QR-коду.

В ходе мероприятия, организованного областным комитетом по культуре и туризму и администрацией Выборгского района, представители школ искусств со всей Ленобласти представят свои лучшие музыкальные номера.

Помимо демонстрации в зале, происходящее в стенах библиотеки будет транслироваться на уличном звуковом оборудовании.

В программе:

20 декабря – концертная программа школы искусств г. Выборга "Новогодний дивертисмент".

21 декабря – концертная программа "Зимняя сказка" школы искусств г. Светогорска и г. Приморска.

22 декабря – вечер русской песни и романса "Однозвучно гремит колокольчик" в исполнении Заслуженного коллектива народного творчества РФ ансамбля "Вереск" (г. Выборг).

23 декабря – концертная программа "Новогоднее настроение" Лодейнопольского детского центра эстетического развития.

24 декабря – концертная программа "Подарок к Рождеству" Приозерской детской школы искусств.

25 декабря – концертная программа "Гусли – история и современность" в исполнении ансамбля гусляров "Русская сказка" детской школы искусств им. М. И. Глинки г. Всеволожска. В программе – обработки народных песен, переложения классической музыки и произведения современных композиторов.

26 декабря – концертная программа "Встречая Рождество" в исполнении народного коллектива ансамбля ручных колокольчиков "Перезвоны" и народного коллектива хора преподавателей "Променад" детской школы искусств имени Н. А. Римского-Корсакова г. Тихвина.

27 декабря – концертная программа "Рождество - "неизбежное чудо" при поддержке Выборгской Епархии Русской Православной Церкви. В программе прозвучат всем известные произведения Фрэнка Синатры, группы "Машина времени", группы "Секрет" и авторские песни.

28 декабря – концертная программа "Новогодний подарок" Рощинской школы искусств.

29 декабря – концертная программа "Там, где музыка живет" Сосновоборской детской школы искусств "Балтика".

30 декабря – музыкальная программа "Новогодняя феерия" школы искусств "Канталия" (пгт.Советский и п. Каменка).

Кроме того, 21 декабря в отделе искусств библиотеки состоится мастер-класс "Объемная новогодняя открытка в технике КИРИГАМИ" (12+). Бумажная фигура, изготовленная в этой технике, при открывании из сложенного состояния разворачивается в объемное изображение.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, вход на все массовые мероприятия, проводимые внутри учреждений, лицам старше 18-ти возможен только при наличии документов, подтверждающих:

- прохождение полного курса вакцинации от COVID-19;

- факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев;

- отрицательный результат лабораторного исследования методом ПЦР на наличие коронавирусной инфекции.

Фото: Piter.tv; пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО