Валерий Савинов вручил медаль "Памяти Героев Отечества" ветерану Василию Литвинову

От имени всех жителей Выборгского района Валерий Савинов поздравил ветерана с высокой наградой и выразил слова благодарности за мужество, силу духа, бесстрашие во имя Родины, во имя нашей свободы.

В актовом зале администрации Рощинского поселения состоялась церемония вручения медали "Памяти Героев Отечества" ветерану Великой Отечественной войны, жителю муниципального образования Василию Литвинову. В торжественном мероприятии приняли участие представители совета ветеранов Рощино, молодежные активисты, глава районной администрации Валерий Савинов, глава МО "Рощинское городское поселение" Надежда Белоусько и глава администрации МО Виктория Васильева

От имени всех жителей Выборгского района Валерий Савинов поздравил ветерана с высокой наградой и выразил слова благодарности за мужество, силу духа, бесстрашие во имя Родины, во имя нашей свободы.

Такие люди как Вы всегда будут служить для нас примером несгибаемой воли, доблести и истинного патриотизма. Благодаря Вам мы можем сегодня жить и работать, радоваться мирному небу. Валерий Савинов

Высокой правительственной награды Василий Литвинов удостоен по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу. В выписке из Приказа № 882 от 02 ноября 2021 года значится: "За высокие достижения в области развития военной истории, гуманитарного знания и реализации важных общественных проектов историко-патриотической направленности наградить медалью "Памяти Героев Отечества"".

Василий Литвинов также имеет награды – орден Красной Звезды и орден Отечественной войны II степени.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО