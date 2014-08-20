Ушёл из жизни ветеран ВОВ Пётр Аввакумов Беглов выразил соболезнования

Губернатор Петербурга Александр Беглов направил соболезнования родным и близким почётного жителя Сестрорецка, участника Великой Отечественной войны Петра Аввакумова, ушедшего из жизни в возрасте 98 лет.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной ветерана Великой Отечественной войны Петра Ивановича Аввакумова. Глава города отметил, что Аввакумов принадлежал к героическому поколению победителей, был мужественным и сильным человеком, с честью исполнял воинский долг и подавал пример стойкости и преданности Родине молодому поколению. Беглов выразил глубокие соболезнования родным и близким ветерана.

Пётр Иванович Аввакумов ушёл из жизни 1 июля 2026 года на 99-м году жизни. Во время Великой Отечественной войны, в возрасте 16 лет, он был зачислен в истребительный батальон. После войны получил образование в спецшколе ВВС и Высшем военно-морском пограничном училище. Пётр Иванович прослужил в пограничных войсках 25 лет, занимая должности в Азербайджанском, Литовском, Западном и Северо-Западном пограничных округах.

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Фото: пресс-служба администрации Курортного района Санкт-Петербурга