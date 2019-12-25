Выборгская гимназия отметила свое 30-летие

Со знаменательной датой руководство и работников образовательного учреждения поздравил глава районной администрации Валерий Савинов и глава Выборгского района Дмитрий Никулин.

В гимназии Выборга состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию учебного заведения. С приветственным словом к учителям-ветеранам, педагогическому коллективу, а также учащимся обратился глава Выборгского района Дмитрий Никулин. Он отметил, что за годы своей деятельности гимназия заслужила высокий авторитет среди профессионального сообщества.

Со знаменательной датой руководство и работников образовательного учреждения поздравил глава районной администрации Валерий Савинов. Он выразил уверенность в том, что багаж знаний, который приобретают в стенах гимназии ее ученики, поможет им уверенно идти по жизни, совершенствоваться и достигать высоких результатов. Особые слова благодарности Валерий Савинов адресовал педагогам за их искренность, неравнодушие и преданность избранной профессии.

Депутат ЗакСа Ленобласти Олег Петров подчеркнул, что профессиональные успехи и стремление к самосовершенствованию педагогов гимназии вызывают чувство глубокого уважения и всеобщее признание, а яркие победы и новые достижения служат хорошим примером для их учеников.

Председатель районного комитета образования Лариса Самченко подчеркнула, что под грамотным руководством Марины Петровой гимназия по праву считается флагманом образования Выборгского района.

В ходе мероприятия управляющий делами районной администрации Владимир Рошкович вручил почетные грамоты преподавателям образовательного учреждения – победителям и призерам профессиональных конкурсов.

Добрые слова в адрес ветеранов гимназии и действующих педагогов прозвучали от выпускников прошлых лет. Среди них председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой и первый российский пилот Формулы 1 Виталий Петров.

Гимназия Выборга - одна из старейших школ города. В настоящее время комплекс зданий гимназии включает в себя целый школьный квартал: это несколько зданий, которые создавались и функционировали как школы уже с конца XIX века.

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Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО