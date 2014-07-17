Дмитрий Никулин поздравил выборжцев с Новым годом и Рождеством

Глава МО "Выборгский район" ЛО Дмитрий Никулин поздравил жителей Выборга и Выборгского района с Новым годом и Рождеством.

Уважаемые жители Выборга и Выборгского района, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Это самые светлые праздники, когда в семейном кругу или с друзьями мы искренне выражаем не только радость, но и смотрим в будущее с оптимизмом. В канун зимних праздников мы вспоминаем самые яркие события уходящего года, осмысливаем пережитое, строим планы на будущее. И я, также как и каждый из вас, верю в то, что все наши планы и мечты непременно сбудутся. Дорогие друзья, желаю вам, вашим родным и близким, прежде всего, крепкого здоровья, наша энергия и целеустремленность помогут каждому из нас воплотить задуманное в реальность. И пусть каждому в наступающем году сопутствует удача, пусть исполнятся все самые добрые желания и мечты, а 2022 год будет успешным и счастливым для каждой семьи и для каждого из вас. С праздником!

Дмитрий Никулин