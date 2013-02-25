Выборжцев просят выбрать лучшее праздничное оформление к Новому 2022 году и Рождеству

Также с 16 декабря начались комиссионные осмотры объектов бизнеса.

В Выборге в рамках муниципальной программы поддержки предпринимательства проходит конкурс на лучшее новогоднее украшение объектов торговли и услуг. Всего в этом году на участие в конкурсе поступило порядка 50 заявок от предпринимателей разных сфер деятельности. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

С 16 декабря начались комиссионные осмотры объектов бизнеса. Жюри оценивает целостность и оригинальность композиции, художественную выразительность, использование современных световых систем в оформлении фасадов зданий, витрин, входных групп и торговых залов. Комиссия продолжит работу до конца этой недели.

Примечательно, что наши предприниматели стараются свои объекты бизнеса украсить интереснее и оригинальнее. Благодаря этому в том числе город выглядит еще наряднее и уютнее. Надежда Шведова, начальник отдела поддержки предпринимательства

Помимо конкурсной комиссии новогоднее оформление оценивают жители Выборга. Отдать свой голос за наиболее понравившегося участника конкурса можно через онлайн-форму на сайте Выборгского центра поддержки предпринимательства или в сообществе социальной сети ВКонтакте. Публичный опрос продлится до 9:00 27 декабря.

Ранее в Выборге подвели итоги развития сферы предпринимательства в 2021 году.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО