На Дворцовой площади начался демонтаж новогодней ели

Работы займут три дня. Дерево распилят, чтобы отправить ветки в питомники для животных.

С главной ели Петербурга, которая находится на Дворцовой площади, снимают украшения. Демонтаж начался сегодня утром. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Работы займут три дня. Затем главную площадь Северной столицы начнут украшать к 80-летию полного снятия блокады. Напомним, 27 и 28 января здесь пройдет видеоспектакль "Ленинград. Во имя жизни".

Пушистую красавицу, высота которой составляет 25 метров, освободят от украшений и игрушек. Затем дерево распилят, чтобы отправить ветки в питомники для животных. Ствол будет использован для изготовления сувениров.

Сувенирные часы распределяют по детским домам. Кроме того, такие подарки из елки получат юные участники архитектурно-художественного конкурса.

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Фото: Telegram / Комитет по культуре Петербурга