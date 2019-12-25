В Выборге подвели итоги развития сферы предпринимательства в 2021 году

Поприветствовал участников мероприятия глава районной администрации Валерий Савинов.

В Центре поддержки предпринимательства состоялось совместное заседание координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и координационного совета по развитию въездного и выездного туризма на территории Выборгского района. Поприветствовал участников мероприятия глава районной администрации Валерий Савинов.

Несмотря на то, что уходящий год был непростым, в Выборгском районе отмечена положительная динамика развития по многим направлениям, в том числе в туристическом. В этом есть ваша заслуга. Валерий Савинов, глава районной администрации

Валерий Савинов также поздравил собравшихся с Днем предпринимательства и с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством.

Председатель комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка Нина Сивицкая представила презентацию по итогам реализации подпрограмм "Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка" на территории Выборга и района в 2021 году.

По состоянию на 10 декабря, в Выборгском районе зарегистрировано 6491 субъектов МСП. Количество плательщиков налога на профессиональный доход увеличилось по сравнению с 2020 годом на 253% и составило – 4220.

На развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в 2021 году было выделено более 12 млн рублей.

Нина Сивицкая обратилась с просьбой к членам координационного совета и предпринимателям, направить в районный Комитет свои предложения и пожелания в рамках развития малого и среднего предпринимательства в Выборгском районе.

В ходе заседания были отмечены предприниматели, которые более 15 лет ведут свой бизнес на территории Выборгского района, предоставляя рабочие места жителям, являются социально активными, ведут благотворительную деятельность.

Также выборгскому КУМИГ исполнилось 30 лет.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО