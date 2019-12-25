Выборгскому КУМИГ исполнилось 30 лет

Глава районной администрации Валерий Савинов поблагодарил сотрудников КУМИГ за ответственное отношение к работе на высоком уровне.

Специалисты комитета по управлению муниципальным имуществом и градостроительству (КУМИГ) администрации МО "Выборгский район" 21 декабря принимали поздравления с 30-летием со дня создания комитета.

Глава районной администрации Валерий Савинов поблагодарил сотрудников КУМИГ за ответственное отношение к работе на высоком уровне. Особые слова признательности были адресованы ветеранам. Также Валерий Савинов пожелал всем дальнейших успехов в труде на благо Выборгского района и его жителей.

Первый замглавы администрации Михаил Павлов обратился к истории создания Комитета.

У комитета богатая история. В первой половине 90-х годов была проделана большая работа, связанная с приватизацией имущества. В начале 2000-х – переданы полномочия по управлению землей, затем было принято решение включить комитет по архитектуре в структуру комитета. Вы достойно прошли реорганизации и выполнили все поставленные задачи. Михаил Павлов, первый замглавы администрации

В рамках мероприятия лучшим специалистам были вручены грамоты и благодарственные письма от главы администрации Выборгского района, комитета по управлению муниципальным имуществом и градостроительству за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием 30-летия КУМИГ.

Также Выборг присоединился к Всероссийской акции "Елка желаний-2021".

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО