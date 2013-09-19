Руководители Выборгского района Дмитрий Никулин и Валерий Савинов первыми пришли к лесной красавице, украшенной стилизованными открытками в виде шаров с детскими новогодними мечтами.

Выборг присоединился к Всероссийской акции "Елка желаний-2021". Руководители Выборгского района Дмитрий Никулин и Валерий Савинов первыми пришли к лесной красавице, украшенной стилизованными открытками в виде шаров с детскими новогодними мечтами. Также к акции присоединились представители областного ЗакСа Олег Петров, Михаил Макаров и Павел Коржавых.

Каждый из пришедших снял с ели, установленной в здании совета депутатов, шарики с желаниями воспитанников "Выборгского комплексного центра социального обслуживания населения".

Мальчик Костя получит от главы МО "Выборгский район" Дмитрия Никулина игрушечную железную дорогу.

Новый год и у детей, и у взрослых ассоциируется с добрыми надеждами и верой в торжество всего светлого и хорошего. В преддверии праздника этот проект дает нам замечательную возможность исполнить заветные желания ребят и порадовать тех, кто в этом особенно нуждается. Дмитрий Никулин, глава МО "Выборгский район"

Сани-ватрушку одиннадцатилетнему Сергею подарит депутат ЗакСа Олег Петров. Павел Коржавых исполнит новогоднюю мечту пятилетней девочки Стаси, загадавшей красивую куклу. Его коллега Михаил Макаров подарит трехлетнему мальчику машинку на пульте управления. Такую же игрушку пожелал под Новый год десятилетний Сережа. Его желание осуществит глава районной администрации Валерий Савинов.

Накануне празднования Нового года по всей стране проводится акция "Елка желаний". Благодаря этой акции исполняются желания, загаданные детьми, находящимися в непростой жизненной ситуации.

Ранее стало известно, что "Елка желаний" впервые пройдет во всех районах Ленобласти.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО