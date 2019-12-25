"Елка желаний" впервые пройдет во всех районах Ленобласти

Губернатор дал старт акции в регионе во вторник, сняв с елки в здании правительства шары. Он исполнит новогодние желания троих детей.

Предновогодняя акция "Елка желаний" в этом году впервые пройдет во всех районах Ленобласти. Новогодние елки, украшенные шарами с желаниями детей, будут установлены во всех районных администрациях.

Губернатор региона Александр Дрозденко отметил, что установка елок во всех 17 районах и одном городском округе позволит исполнить желания большего числа детей.

Губернатор дал старт акции в регионе во вторник, сняв с елки в здании правительства шары. Он исполнит новогодние желания троих детей, которые попросили набор мужской косметики, рюкзак и лампу для фотографирования. В этом году на ёлке в здании правительства висят 150 шаров.

В прошлом году мальчик из детдома Ленобласти попросил организовать встречу с блогером Анастасией Ивлеевой.

Фото: Instagram / @drozdenko_au