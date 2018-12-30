Мальчик из детдома Ленобласти попросил организовать встречу с блогером Анастасией Ивлеевой

Свое желание он повесил на "Ленинградскую елку желаний". Исполнить его теперь должен глава администрации Волховского района Алексей Брицун.

Глава администрации Волховского района Ленобласти Алексей Брицун снял два шарика с "Ленинградской елки желаний". На одном из шариков оказалось не самое легкоисполнимое желание.

Мальчик Егор пожелал себе на Новый год кроссовки и футболку. А вот мальчик Миша попросил о встрече с блогером Анастасией Ивлеевой. Брицун написал, что желание интересное и непростое, но он попытается его исполнить.

Анастасия Ивлеева родилась и жила до своей популярности в Ленинградской области в деревне Разметелево. Сейчас она популярный блогер, ведущая, в 2019 году вышла замуж за рэпера Элджея. Не так давно она высказалась по поводу глупых слухов о расставании с певцом.

Фото: Instagram/ britsunalexey; Instagram / _agentgirl_