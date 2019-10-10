Настя Ивлеева высказалась о расставании с Элджеем

Фанаты стали атаковать ее вопросами после поста в Twitter.

Известная телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева эмоционально отреагировала на появившиеся в Сети сообщения о ее "разрыве" с мужем Алексеем Узенюком (Элджеем).

Фанаты стали атаковать ее вопросами после поста в Twitter, который якобы ведет сама блогер.

Узенюк, я, конечно, все понимаю, но такого от тебя не ожидала. Сижу реву, как дура, хотя понимаю, что ты не достоин ни одной моей слезинки. пост в Twitter

Поклонники подумали, что пара разошлась, и начали заваливать Ивлееву вопросами. Ведущая решила прояснить ситуацию в сторис Instagram. Она пояснила, что у нее нет аккаунта в Twitter, его ведет какой-то тролль от ее имени. Она посоветовала не верить информации из недостоверного источника.

Анастасия Ивлеева вышла замуж за рэпера в прошлом году.

В конце ноября Настя Ивлеева сменила цвет волос и спровоцировала слухи о расставании с Элджеем.

Фото: Instagram / _agentgirl_