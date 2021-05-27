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Элджея могут лишить водительских прав за отказ от медосвидетельствования

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Рэпера обвиняют по статье 12.26 КоАП.

Элджея могут лишить водительских прав за отказ от медосвидетельствования. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. Ранее инспекторы ГИБДД задержали автомобиль музыканта в Москве. Исполнитель находился за рулем транспортного средства, но отказался проходить медицинское освидетельствование. Инцидент зафиксирован в ночь на 27 мая на проспекте Маршала Жукова.

Был остановлен автомобиль, за рулем которого находился рэпер Элджей с признаками опьянения. На рэпера составлен административный протокол по статье 12.26 КоАП.

источник агентства

Представитель закона уточнил, что по указанной статье нарушителю положен штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет.

Ивлеева ответила на вопрос, когда собирается рожать.

Видео: Telegram/LifeShot

 
Теги: водительские права, коап, лишение прав, медосвидетельствование, элджей
Категории: Музыка, Культура, Криминальные происшествия, Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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