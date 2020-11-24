Ивлеева ответила на вопрос, когда собирается рожать

В очередной раз телеведущая отшутилась, дав понять поклонникам, что эта тема ее утомила.

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева ответила на вопрос поклонников, когда собирается рожать. Правда, сделала она это как всегда в шуточной манере.

В своем Instagram Настя опубликовала видео со старушкой, которая произносит фразу: "В любую минуту, как только Путин моргнет глазом, что надо это сделать". Таким образом она дала понять любопытствующим, что ее утомила эта тема.

В ответ поклонники принялись тоже шутить.

"С этого момента Путин больше не моргал", "Так не Путин, а Элджей должен моргнуть", "Погнали все дружно писать Путину!" – написали комментаторы.

В марте этого года Анастасия Ивлеева отпраздновала свое 30-летие. В этом же году вместе с рэпером Элджеем она будет отмечать 2-летнюю годовщину свадьбы. Судя из ответа Насти, пополнения в молодой семье в ближайшее время не ожидается.

Ранее Настя Ивлеева впервые рассказала о своем отце.

Видео: Instagram / _agentgirl_