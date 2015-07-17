Стало известно, как прошла тайная свадьба Анастасии Ивлеевой в Крыму

Молодожены расписались в ЗАГСе в Мурманске во время путешествия.

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева во второй раз вышла замуж. Избранником стал 32-летний ведущий канала "Культура" Филипп Бегак. Молодожены расписались в ЗАГСе в Мурманске во время путешествия, а 28 мая устроили тайную свадьбу в Ялте, пишет "КП-Петербург".

Свадьбу Анастасия Ивлеева назвала "примером новой искренности".

Сегодняшняя тихая свадьба стала одним из примеров невероятного умения достойно преодолевать тяжелые моменты. Торжество, которое часто используется многими людьми как средство привлечения внимания и самый банальный пиар-инструмент, у Насти и Филиппа – праздник для самих себя. Tg-канал Анастасии Ивлеевой

По информации источника, скромное кружевное платье обошлось блогеру в стоимость от 500 тыс. рублей. Наряд был выбран у известного кутюрье – Ульяны Сергиенко. Тиара на голове у невесты от бренда Atelier PM, ее цена – 250 тыс. рублей. Жених оделся в белый пиджак и черные брюки.

В Крыму супруги сняли виллу. Три ночи в таком доме обойдутся в 660 тыс. рублей.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)