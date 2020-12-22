Настя Ивлеева впервые рассказала о своем отце

Российская телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева не так часто делится подробностями своей личной жизни. Но в YouTube-подкасте Эльдара Джарахова она впервые откровенно рассказала, как относится к своему отцу, которого никогда не видела.
Анастасия Ивлеева рассказала, что отсутствие отца в ее жизни наложило определенный опечаток на нее. Раньше она сожалела, что у нее не было "каменной стены в лице отца, за которой можно спрятаться от любых превратностей судьбы". Также блогер отметила, что многие качества, которые закладывает отец в дочку, она переняла от своих молодых людей.
Отца у меня не было и нет до сих пор. Не знаю, что это за человек, как он выглядит.
Настя Ивлеева, блогер
При этом Анастасия отметила, что в данный момент совершенно не нуждается в поддержке отца, который оставил ее, когда она была совсем маленькой.
Несколько недель назад Анастасия Ивлеева отпраздновала свое 30-летие и похвасталась некоторыми подарками от именитых гостей.
Фото: Instagram / @_agentgirl_
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