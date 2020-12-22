Настя Ивлеева впервые рассказала о своем отце

Он ушел их семьи, когда она была совсем маленькой.

Российская телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева не так часто делится подробностями своей личной жизни. Но в YouTube-подкасте Эльдара Джарахова она впервые откровенно рассказала, как относится к своему отцу, которого никогда не видела.

Анастасия Ивлеева рассказала, что отсутствие отца в ее жизни наложило определенный опечаток на нее. Раньше она сожалела, что у нее не было "каменной стены в лице отца, за которой можно спрятаться от любых превратностей судьбы". Также блогер отметила, что многие качества, которые закладывает отец в дочку, она переняла от своих молодых людей.

Отца у меня не было и нет до сих пор. Не знаю, что это за человек, как он выглядит. Настя Ивлеева, блогер

При этом Анастасия отметила, что в данный момент совершенно не нуждается в поддержке отца, который оставил ее, когда она была совсем маленькой.

Несколько недель назад Анастасия Ивлеева отпраздновала свое 30-летие и похвасталась некоторыми подарками от именитых гостей.

Фото: Instagram / @_agentgirl_