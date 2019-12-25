Пятеро школьников из Ленобласти получили по миллиону рублей

Школьники из Ленобласти выиграли премии на дальнейшее образование.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в своём канале в "Максе", что 30 школьников из региона стали лауреатами Всероссийского конкурса "Большая перемена".

Лауреатами первой степени признаны Яна Курбатова из Выборга, Арина Иванова из Бугров, Богдан Потята из Лесколово, Эвелина Мамадалиева из Тосно и Александра Шашкина из Киришей. Каждый из них получил премию на дальнейшее образование в размере 1 миллиона рублей.

Ещё восемь школьников из Ленобласти стали лауреатами второй степени и выиграли по 200 тысяч рублей, а 17 — лауреатами третьей степени с премией по 100 тысяч рублей.

Отдельно Дрозденко отметил выборгскую школу №14: по итогам конкурса она вошла в число 25 лучших школ России и получит 2 миллиона рублей на развитие образовательной среды и реализацию ученических проектов.

Финал конкурса прошёл в "Орлёнке" — его посетили 1500 старшеклассников из более чем 70 регионов России.

Фото: MAX/Александр Дрозденко