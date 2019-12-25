В галерее СПбГУ появились портреты двух великих физиков

СПбГУ почтил память создателя матфизики и квантового химика.

6 ноября в СПбГУ торжественно открыли портреты Михаила Григорьевича Веселова и Людвига Дмитриевича Фаддеева. Изображения разместили в галерее физического факультета, где собраны портреты людей, чьи работы и деятельность способствовали развитию науки и самого факультета. На церемонии присутствовали работники университета, в прошлом учившиеся у Веселова и Фаддеева.

Оба учёных принадлежат к числу крупнейших фигур второй половины XX века, а их исследования оказали решающее влияние как на отечественную, так и на мировую науку.

Людвиг Дмитриевич Фаддеев — академик РАН, один из создателей современной математической физики, автор более 200 научных трудов и пяти монографий. Он возглавлял кафедру высшей математики и математической физики ЛГУ, входил в президиумы РАН и Санкт-Петербургского научного центра РАН, а также был членом ряда иностранных академий. Среди его наград — Государственные премии СССР и Российской Федерации, премия имени Дэнни Хайнемана по математической физике и Золотая медаль имени Поля Дирака.

Фото: пресс-служба правительства Санкт-Петербурга