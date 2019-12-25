Мэтр петербургской Петербургский журналист Борис Петров празднует юбилей

Мэтр петербургской журналистики Борис Петров отмечает 80-летие.

Коллектив телеканала "Санкт-Петербург" поздравляет с 80-летием Бориса Михайловича Петрова — человека, который всю жизнь посвятил журналистике. Коллеги называют его настоящим мэтром, наставником, петербургским интеллигентом, обладающим неиссякаемой энергией и оптимизмом.

Борис Петров родился в Ленинграде. Он работал на Ленинградском телевидении и в ТАСС, занимал должность генерального директора телеканала "Санкт-Петербург", а также был специальным представителем губернатора Санкт-Петербурга.

За большой вклад в развитие средств массовой информации он награждён орденом "Знак Почёта", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и орденом Почёта.

В ГД предложили разрешить регистрироваться в апартаментах по месту пребывания.

Фото: Piter.tv