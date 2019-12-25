Мэтр петербургской Петербургский журналист Борис Петров празднует юбилей

Коллектив телеканала "Санкт-Петербург" поздравляет с 80-летием Бориса Михайловича Петрова — человека, который всю жизнь посвятил журналистике. Коллеги называют его настоящим мэтром, наставником, петербургским интеллигентом, обладающим неиссякаемой энергией и оптимизмом.
Борис Петров родился в Ленинграде. Он работал на Ленинградском телевидении и в ТАСС, занимал должность генерального директора телеканала "Санкт-Петербург", а также был специальным представителем губернатора Санкт-Петербурга.
За большой вклад в развитие средств массовой информации он награждён орденом "Знак Почёта", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и орденом Почёта.
В ГД предложили разрешить регистрироваться в апартаментах по месту пребывания.
Фото: Piter.tv
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