Мурманский пловец обошёл Колесникова на чемпионате в Петербурге

Самусенко остановился в трёх сотых от национального рекорда.

Победу в финальном заплыве на 100 метров на спине на чемпионате России по плаванию на короткой воде в Петербурге одержал Павел Самусенко из Мурманской области. Его результат — 48,61 секунды: это личный рекорд и всего три сотых секунды от национального достижения. Обладатель этого рекорда Климент Колесников в итоге финишировал лишь третьим, а хозяева турнира — пловцы из Петербурга — остались без наград.

Самусенко считался одним из главных фаворитов соревнований. Днём ранее он уверенно выиграл полуфинал, показав лучший результат сезона среди россиян. В решающем заплыве мурманчанин сразу ушёл вперёд: уже на 25-метровой отметке его преимущество над соперниками составляло почти полкорпуса. Первую половину дистанции он прошёл за 23,18 секунды, а к последнему повороту его отрыв только вырос.

На финише Самусенко показал 48,61 секунды — результат, почти равный достижению Колесникова, который в ноябре 2020 года проплыл стометровку за 48,58. До мирового рекорда венгра Хуберта Коша, установленного в октябре 2025 года, россиянину не хватило 0,45 секунды.

Борьба за остальные медали оказалась гораздо плотнее. Серебро неожиданно досталось 19-летнему Евгению Шиловскому из Нижегородской области — 50,46 секунды. Колесников стал третьим с результатом 50,58, всего на шесть сотых опередив Георгия Яковлева из Камчатского края..

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)