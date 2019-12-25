Студенты СПбГУ ГА испытали собственный экранолёт на воде

Экранолёт петербургских студентов разогнался до 100 км/ч.

В Центре экспериментальной аэродинамики Санкт-Петербургского университета гражданской авиации имени главного маршала авиации А.А. Новикова создали беспилотный экранолёт ЦЭА-3 "Ацентрис". Как рассказали в Росавиации, первые испытания на воде прошли успешно — запуск подтвердил работоспособность аппарата.

Экранолёт оснащён тремя бесколлекторными электромоторами. Он способен развивать скорость до 100 км/ч, преодолевать до 200 км и находиться в полёте до двух часов. Полезная нагрузка составляет до 14 кг.

Среди задач аппарата — патрулирование госграницы, разведка, доставка грузов, поисково-спасательные операции, а также транспортировка и запуск дронов с борта. В планах — доработка конструкции, улучшение характеристик и новые испытания.

Ранее студент Университета имени Бонч-Бруевича подал иск к вузу из-за отчисления в начале учебного года после спора с проректором.

Фото: Magnific