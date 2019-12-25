В Петербурге вакцинацию от гриппа прошли более 1,5 миллиона человек

В Северную столицу доставили новую партию вакцины от гриппа.

В Петербург поступила новая партия вакцины от гриппа — об этом городской комитет по здравоохранению сообщил в своём официальном канале в MAX.

По линии Минздрава РФ город получил 1 745 350 доз, в том числе 527 870 — для иммунизации детей, 12 000 — для беременных и 1 205 480 — для взрослых. До конца ноября ожидается ещё 628 500 доз препарата для взрослых.

Согласно национальному календарю прививок, в этом году планируется вакцинировать 3,4 миллиона человек, или 60% жителей города. По данным на 5 ноября, прививку сделали 1,56 миллиона человек — это 46,4% от запланированного количества и 27,7% населения Петербурга.

Комздрав напоминает: прививку можно сделать как в поликлинике, так и в мобильных пунктах.

Ранее мы рассказывали о том, что ОРВИ и грипп оставили без занятий 12 классов и девять групп детсадов в Петербурге.

Фото: Piter.TV