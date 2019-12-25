Парковочные транзакции в Петербурге упали на 37,2% за девять месяцев

В Смольном связали снижение трафика с дифференцированными тарифами.

За девять месяцев 2026 года автомобильный поток в центральных районах Петербурга сократился на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Такие данные приводит "Деловой Петербург" со ссылкой на транспортный блок городской администрации.

В Смольном, как отмечают журналисты, снижение числа машин связывают с введением дифференцированных тарифов на платную парковку. С октября 2025 года час стоянки легкового транспорта стоит от 100 до 360 рублей — в зависимости от конкретной зоны.

Количество парковочных транзакций за январь–сентябрь упало на 37,2%: если в 2025 году за этот период зафиксировали 21,8 млн оплат, то в нынешнем — заметно меньше. При этом поступления в городской бюджет от парковочных сборов выросли.

Ведущий транспортный инженер бюро OTS Lab Дмитрий Баранов в беседе с изданием предположил, что на дорожную обстановку могла повлиять и ситуация с топливом. По его словам, часть водителей из-за перебоев с горючим предпочла пересесть на общественный транспорт.

Ранее мы рассказывали о том, что в праздники самой популярной оказалась парковка в Кронштадте.

Фото: Piter.TV