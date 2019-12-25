Ивлеева похвасталась роскошным ожерельем от Киркорова

На выходных она с размахом отметила свое 30-летие.

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева похвасталась в сторис Instagram роскошным ожерельем известного модного дома, которое ей на 30-летие подарил Филипп Киркоров.

Блогер поделилась, что у нее пропал дар речи, когда она открыла коробку, так как "такие вещи не продаются на полках, за нее еще нужно побороться". Ведущая "Орла и решки" добавила, что будет носить украшение "с абсолютной гордостью".

На выходных Анастасия Ивлеева устроила вечеринку по случаю своего 30-летия в стиле ежегодного бала Met Gala. Поздравить ее с днем рождения пришли Лолита, Ксения Собчак, Даня Милохин, Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Максим Галкин, Кирилл Серебренников и многие другие. Позже Ивлеева заявила, что теперь каждый год планирует устраивать подобные вечеринки.

В Петербурге 8 марта прогремел салют в честь 30-летия Насти Ивлеевой.

Фото: Instagram/ @_agentgirl_