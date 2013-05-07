В Петербурге 8 марта прогремел салют в честь 30-летия Насти Ивлеевой

Кроме Петербурга, небо озарилось яркими вспышками в Ростове-на-Дону, в Москве, Казани, Красноярске, Екатеринбурге и на Сахалине.

Блогер Анастасия Ивлеева 8 марта порадовала петербуржцев фейрверком. Она его запустила в честь своего 30-летия, которое совпало с Межнурародным женским днем. Салют в Петербурге запустили на Южной дороге около одного из ресторанов.

Кроме Петербурга, небо озарилось яркими вспышками в Ростове-на-Дону, в Москве, Казани, Красноярске, Екатеринбурге и на Сахалине.

В какую сумму вылилась такая акция, блогер не комментирует, но хочет сделать ее ежегодной в честь 8 Марта.

Ранее Настя Ивлеева назвала стоимость съемки одного выпуска Agent Show.

Фото и видео: Instsgram/ @_agentgirl_