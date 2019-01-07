Настя Ивлеева назвала стоимость съемки одного выпуска Agent Show

Настя Ивлеева предупредила поклонников, что в ближайшее время их ожидает много рекламы.

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева рассказала, что снимала проект Agent Show за собственные деньги. Съемка одного выпуска обходилась в довольно круглую сумму.

Блогер недавно объявила о закрытии некоторых своих программ. Но она уже готовит что-то новое, что, по ее мнению, будет интересно аудитории. Однако все это требует немалых вложений. Например, на один выпуск Agent Show уходило 1,5 миллиона рублей.

Настя Ивлеева предупредила поклонников, что в ближайшее время их ожидает много рекламы. Ей нужно заработать деньги на новые программы и на подарки близким к Новому году.

Мальчик из детдома Ленобласти попросил организовать встречу с блогером Анастасией Ивлеевой.

Фото: Instagram / _agentgirl_