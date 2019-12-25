Ивлеева заявила, что хотела бы пожить в "дореволюционной" петербургской квартире

Блогер также добавила, что проведёт какое-то время в Северной столице в 2024 году.

Блогер Настя Ивлеева приобрела квартиру в городе на Неве. Девушка призналась, что хотела бы обустроить жильё в дореволюционном стиле. Об этом она сообщила подписчикам своего Telegram-канала.

Ивлеева, уточила что ей нравится атмосфера в квартирах конца XIX-начала XX века, в которых жили генералы и другие высокопоставленные россияне.

Хочу свою новоприобретенную питерскую недвижимость в таком ключе перепридумать. Пока коллеги только начинают узнавать, что это такое, мы вдарим по царскому. Настя Ивлеева, блогер

Для полного представления об образе "дореволюционных"" квартир у фанатов, блогер разместила несколько чёрно-белых фото. Она также добавила, что проведёт какое-то время в Петербурге в 2024 году.

Ранее Ивлеева рассказала о странном случае с поклонником.

Фото: ВКонтакте / Настя Ивлеева