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Ивлеева заявила, что хотела бы пожить в "дореволюционной" петербургской квартире
Сегодня, 8:51
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lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Ивлеева заявила, что хотела бы пожить в "дореволюционной" петербургской квартире

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Блогер также добавила, что проведёт какое-то время в Северной столице в 2024 году.

Блогер Настя Ивлеева приобрела квартиру в городе на Неве. Девушка призналась, что хотела бы обустроить жильё в дореволюционном стиле. Об этом она сообщила подписчикам своего Telegram-канала.

Ивлеева, уточила что ей нравится атмосфера в квартирах конца XIX-начала XX века, в которых жили генералы и другие высокопоставленные россияне.

Хочу свою новоприобретенную питерскую недвижимость в таком ключе перепридумать. Пока коллеги только начинают узнавать, что это такое, мы вдарим по царскому.

Настя Ивлеева, блогер

Для полного представления об образе "дореволюционных"" квартир у фанатов, блогер разместила несколько чёрно-белых фото. Она также добавила, что проведёт какое-то время в Петербурге в 2024 году.

Ранее Ивлеева рассказала о странном случае с поклонником.

Фото: ВКонтакте / Настя Ивлеева

Теги: настя ивлеева, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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