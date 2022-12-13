По словам блогерши, несколько лет назад она встретилась с мужчиной, который представился братом актера Гоши Куценко.

Популярная российская блогерша Анастасия Ивлеева рассказала о странном случае с поклонником. Об этом она заявил в YouTube-шоу "Контакты".

По словам Ивлеевой, несколько лет назад она встретилась с мужчиной, который представился братом актера Гоши Куценко. Тот заявил, что ему нравится творчество блогерши и хотел предложить ей роль. Ивлеева направила мужчину к менеджеру, но сочла мужчину странным. Спустя время она летела в бизнес-классе самолета и во время сна почувствовала, что кто-то смотрит на нее.

Сидит брат Гоши Куценко на полу и смотрит, как я сплю в бизнес-классе в самолете. Я открываю глаза, и он такой говорит: "Вы не беспокойтесь. Я просто хотел сказать, что я видел ваши работы, у меня там спектакль в театре, я бы хотел вас пригласить". Я просто понимаю, что это ненормально. Анастасия Ивлеева, блогерша

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Видео: YouTube / ШАСТУН