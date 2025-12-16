В день 64-летия Цоя Петербург вспоминает музыканта на Богословском кладбище

Котельная "Камчатка", сквер имени Цоя и Богословское кладбище остаются местами паломничества для тех, кто помнит его музыку.

В субботу, 21 июня, Виктору Цою могло бы исполниться 64 года. Прошло уже более трёх десятилетий со дня его гибели, но для тысяч поклонников лидер группы "Кино" по-прежнему остаётся не просто музыкантом, а голосом целой эпохи. В Петербурге память о нём жива не только в песнях — её можно увидеть на улицах города, в музейных экспозициях, во дворах и скверах, где до сих пор появляются цветы, надписи и портреты.

Одним из самых известных мест остаётся котельная "Камчатка" на улице Блохина, 15. Именно здесь в конце 1980-х годов Виктор Цой работал кочегаром. Работа давала ему возможность заниматься творчеством, писать песни, репетировать и проводить время с друзьями из Ленинградского рок-клуба. Сегодня "Камчатка" — это клуб-музей, ставший местом паломничества поклонников со всей страны, пишет spb.mk.ru.

Ещё одна точка на карте памяти — сквер Виктора Цоя в Петроградском районе. Пространство носит имя музыканта с 2012 года и давно стало местом встреч поклонников группы "Кино". Особое место занимает Богословское кладбище, где находится могила Виктора Цоя. К ней круглый год несут цветы, записки и фотографии. Всего в нескольких десятках шагов покоится и его мать — Валентина Васильевна Цой.

Ранее Пиотровский в день рождения Цоя вспомнил о влиянии его музыки на поколения.

Фото: pxhere