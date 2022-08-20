Певец Аль Бано выбрал Петербург городом мечты для жизни в России

Знаменитый исполнитель признался в интервью ТАСС, что из всех российских городов предпочел бы для проживания именно Северную столицу.
На вопрос журналиста о предпочтительном городе в России артист ответил кратко: "В Санкт-Петербурге". Аль Бано (настоящее имя Альбано Карризи) получил мировую известность в 1980-х годах. Он известен по таким хитам, как "Felicità", "Sharazan", "Sempre sempre" и "Ci sarà".
Ранее сообщалось, что Исаакиевский собор обновят с помощью мрамора из Ковадъярви.
