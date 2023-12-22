Концерт Григория Лепса

Перед петербуржцами и жителями Ленобласти выступит яркий и харизматичный артист, обладатель множества премий и наград. Насладитесь энергичной и душевной музыкой, подпевайте любимому артисту и подтанцовывайте под популярные хиты.
Каждое выступление Григория Лепса — это настоящий подарок поклонникам. Артист не боится экспериментов с жанрами и стилями и создает уникальные песни. На сольном концерте артиста прозвучат как новые композиции, так и уже полюбившиеся всем хиты.
Фото: Википедия
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