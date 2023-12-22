Концерт Григория Лепса

В БКЗ "Октябрьский" 29 марта пройдет концерт любимого артиста. Начало в 20:00. Для зрителей старше 16 лет.

Перед петербуржцами и жителями Ленобласти выступит яркий и харизматичный артист, обладатель множества премий и наград. Насладитесь энергичной и душевной музыкой, подпевайте любимому артисту и подтанцовывайте под популярные хиты.

Каждое выступление Григория Лепса — это настоящий подарок поклонникам. Артист не боится экспериментов с жанрами и стилями и создает уникальные песни. На сольном концерте артиста прозвучат как новые композиции, так и уже полюбившиеся всем хиты.

Фото: Википедия