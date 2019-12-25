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Мизулина сообщила о начале проверки ФНС в отношении Насти Ивлеевой
Сегодня, 12:54
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Мизулина сообщила о начале проверки ФНС в отношении Насти Ивлеевой

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Глава "Лиги безопасного интернета" не исключила, что проверка может закончиться уголовным делом.

Федеральная налоговая служба России начала проверку блогера Анастасии Ивлеевой. Девушка провела "голую" вечеринку  в клубе "Мутабор" в Москве. Теперь она переживает общественное осуждение и множество проверок. Об этом сообщила в своем telegram-канале глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. 

Мизулина не исключила, что проверка ФНС может закончиться уголовным делом. В соответствии с частью 2 статьи 199 Уголовного кодекса РФ, Ивлеевой может грозить до пяти лет лишения свободы за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

Как сообщили в tg-канале Shot, основной компанией блогера является "Ивлеева Продакшн". Сейчас ФНС активно проверяет документацию фирмы.

Напомним, заслуженный артист России Дмитрий Билан рассказал о своем посещении вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Он опубликовал видеообращение в своем Telegram-канале, в котором заявил, что его появление на вечеринке в московском клубе "Мутабор" было краткосрочным и джентльменским. Билан подчеркнул, что посещение подобных мероприятий является частью его профессиональной деятельности.

Ранее на Piter.tv: Ивлеева извинилась за скандальную вечеринку в Москве.

Фото: ВКонтакте / Настя Ивлеева

Теги: ивлеева, лига безопасного интернета, мизулина, скандал
Категории: Лента новостей, Новости России,

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