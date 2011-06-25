Билан рассказал о посещении вечеринки Ивлеевой

Он подчеркнул, что посещение мероприятий является частью его профессии.

Заслуженный артист России Дмитрий Билан рассказал о посещении вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Певец опубликовал видеообращение в своем Telegram-канале.

Билан заявил, что его появление на вечеринке в московском клубе "Мутабор" было "краткосрочным и джентльменским". Он подчеркнул, что посещение мероприятий является частью его профессии. Певец также отметил, что не собирался выкладывать с этой вечеринки никаких фотографий или видео.

Все, в чем меня обвиняют, вообще в корне не про меня. И это мероприятие не мое отражение. И меня уличить в безучастности невозможно, я помогаю, помогал, всегда горой стоял и стою за свою страну. Дима Билан, певец

Напомним, на прошлой неделе в социальных сетях появились фотографии с мероприятия, на котором присутствовали многие знаменитости, включая Филиппа Киркорова. Лолиту Милявскую, Ксению Собчак и других звезд. Гости явились в полуобнаженном виде. Организатором вечеринки выступила Ивлеева. Фотографии с мероприятия вызвали волну возмущения со стороны пользователей и общественности. На блогершу написали жалобу в Генпрокуратуру.

Ранее Ивлеева извинилась за скандальную вечеринку в Москве.

Видео: Telegram / Билан – live