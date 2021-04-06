Она подчеркнула, что целиком и полностью осознает свою ответственность за произошедшее.

Российская блогерша Анастасия Ивлеева извинилась за скандальную вечеринку в Москве. Она опубликовала свое видеообращение в Telegram-канале.

Напомним, в социальных сетях появились фотографии с мероприятия в столичном клубе "Мутабор", на котором присутствовали многие знаменитости, включая Филиппа Киркорова. Лолиту Милявскую, Ксению Собчак и других звезд. Гости явились в полуобнаженном виде. Организатором вечеринки выступила Ивлеева. Фотографии с мероприятия вызвали волну возмущения со стороны пользователей и общественности. На блогершу написали жалобу в Генпрокуратуру.

В опубликованном видео Ивлеева признала, что снимать и публиковать фотографии с полуобнаженными знаменитостями было неуместно. Она подчеркнула, что целиком и полностью осознает свою ответственность за произошедшее. Также блогерша заявила, что все вырученные средства с продажи билетов за второй день вечеринки лично отправит в благотворительные организации.

Я сделаю это не в качестве акта добрых дел в качестве оправдания, а просто потому что это единственный возможный вариант развития событий в данном ключе. Анастасия Ивлеева, блогерша

Ранее Ивлеева заявила, что хотела бы пожить в "дореволюционной" петербургской квартире.

Видео: Telegram / Настя Ивлеева