Элджей озвучил Короля Акул в русском дубляже "Отряда самоубийц-2"

Картина выйдет в российский прокат 5 августа.

Рэпер Элджей подарил свой голос суперзлодею Королю Акул из фильма Джеймса Ганна "Отряд самоубиц: Миссия навылет". Вторая часть появится в российском прокате 5 августа.

Персонаж Нэнуэ, он же Король Акул – это антропоморфная акула из серии комиксов DC. Режиссер Джеймс Ганн решил добавить этого персонажа в состав команды суперзлодеев. В оригинальном дубляже его озвучивает Сильвестр Сталлоне.

В российском прокате персонаж будет говорить голосом Элджея. В официальной группе DC "ВКонтакте" появилась запись того, как рэпер озвучивает Короля Акул. Некоторые пользователи интернета раскритиковали такой выбор дистрибьюторов, назвав его "самым глупым маркетинговым ходом".

Мировая премьера "Отрада самоубийц-2" состоялась 28 июля. Действие разворачивается в самом гнилом месте на Земле, откуда мечтают сбежать даже самые отъявленные злодеи – тюрьме Белль Рив. Это место для преступников со сверхспособностями. Она же – ад и база рекрутов для суперсекретного проекта "Отряд самоубийц".

Ранее Марго Робби назвала "Отряд самоубийц 2" лучшей экранизацией комиксов.

Видео: ВКонтакте / Киновселенная DC