Марго Робби назвала "Отряд самоубийц 2" лучшей экранизацией комиксов

Премьера фильма состоится в отечественных кинотеатрах 5 августа.

До премьеры фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет" осталось чуть больше недели. Многие критики уже ознакомились с блокбастером, и, судя по отзывам, остались от него в восторге. Интерес к фильму подогревает и недавнее интервью исполнительницы главной роли Марго Робби, сыгравшей Харли Квинн.

Даже если бы этот фильм не был таким невероятным, как он есть, все равно стоит пойти в кино только потому, что очень приятно снова иметь возможность посетить кинотеатр. Заявила актриса, назвав "Отряд самоубийц 2" величайшим из когда-либо созданных кинокомиксов

Марго поддержал Давид Дастмалчян, который исполнил роль Человека-в-Горошек. По его словам, такую Харли Квинн зрители еще никогда не видели.

В российский прокат фильм выйдет 5 августа. На следующий день картина появится в HBO Max.

Ранее вышел трейлер фильма "Охотники за привидениями: Наследники".

Фото: Instagram / thesuicidesquad