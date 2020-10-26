  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Марго Робби назвала "Отряд самоубийц 2" лучшей экранизацией комиксов
Сегодня, 10:55
79
Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Марго Робби назвала "Отряд самоубийц 2" лучшей экранизацией комиксов

0 0

Премьера фильма состоится в отечественных кинотеатрах 5 августа.

До премьеры фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет" осталось чуть больше недели. Многие критики уже ознакомились с блокбастером, и, судя по отзывам, остались от него в восторге. Интерес к фильму подогревает и недавнее интервью исполнительницы главной роли Марго Робби, сыгравшей Харли Квинн.

Даже если бы этот фильм не был таким невероятным, как он есть, все равно стоит пойти в кино только потому, что очень приятно снова иметь возможность посетить кинотеатр.

Заявила актриса, назвав "Отряд самоубийц 2" величайшим из когда-либо созданных кинокомиксов

Марго поддержал Давид Дастмалчян, который исполнил роль Человека-в-Горошек. По его словам, такую Харли Квинн зрители еще никогда не видели.

В российский прокат фильм выйдет 5 августа. На следующий день картина появится в HBO Max.

Ранее вышел трейлер фильма "Охотники за привидениями: Наследники".

Фото: Instagram / thesuicidesquad

Теги: марго робби, отряд самоубийц
Категории: Кино, Культура, Мировые новости, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии