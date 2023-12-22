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В сети появился трейлер аниме "Отряд самоубийц из другого мира" от создателей "Атаки титанов"

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Релиз шоу запланирован на июль текущего года.

На YouTube-канале DC опубликован трейлер аниме "Отряд самоубийц из другого мира" (оригинальное название проекта Suicide Squad Isekai). Авторы покажут опасные приключения, в которых оказались персонажи Харли Квинн, Дэдшот, Миротворец, Клейфейс и Кинг Шарк. Официальная премьера стримингового шоу запланирована на июль 2024 года. По сюжету истории в охваченном преступностью городе Готэме руководитель компании A.R.G.U.S. Аманда Уоллер собирает группу из пятерых  преступников ради того, чтобы отправить их в альтернативный мир мечей и магии. Антигероям поручена важная миссия по спасению мира. В результате банда попадает во вселенную, которой правят драконы и бесчинствуют орки.

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Фото и видео: YouTube / DC

Теги: аниме, вселенная dc, отряд самоубийц, трейлер
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Культура,

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