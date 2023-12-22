Милла Йовович возвращается в триллере "Дыши" после перерыва

Премьера фильма в России намечена на 11 апреля.

В социальных сетях опубликован дублированный трейлер фантастического триллера "Дыши", в котором персонаж Миллы Йовович вынужден выживать в постапокалиптическом мире с острой нехваткой кислорода. Действие картины развернется в недалеком будущем. Мир окажется погружен в катастрофу, а выжившие люди вынуждены прятаться в в убежищах. Дышать на поверхности планеты они могут исключительно при помощи масок. Героиня по имени Майя с дочерью-подростком живет под землей. Она полагает, что супруг Дариус погиб во время одной из вылазок. Однажды к ней являются двое незнакомцев, утверждающих, что на само деле ее муж жив. В актерском составе также заявлены Дженнифер Хадсон и звезда "Аватара" Сэм Уортингтон. Релиз ленты запланирован на 11 апреля.

Напомним, что в последний раз актриса появлялась на экране в фильме "Охотник на монстров", который вышел еще в 2020 году.

Вышел новый трейлер фильма "Падение империи".

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