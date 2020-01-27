Вышел трейлер фильма "Охотники за привидениями: Наследники"

Премьера фильма состоится 10 ноября этого года.

На YouTube-канале Sony Pictures сегодня, 27 июля, появился новый трейлер фильма "Охотники за привидениями: Наследники". Премьера кинокартины должна состояться 10 ноября этого года. Однако в России фильм выйдет в прокат 11 ноября.

В кинокартине снимались исполнители главных ролей в предыдущих фильмах серии. Это Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Сигурни Уивер. Зрители в фильме также увидят Финна Вулфарда, Маккенна Грейса и Кэрри Кун.

Режиссером картины стал Джейсон Райтман. Райтман - сын Айвена Райтмана, снявшего первые два фильма.

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Видео: Youtube/SonyPicturesRU