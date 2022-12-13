Появился новый трейлер фильма "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом

Фильм выйдет в глобальный прокат с 21 июля.

В социальных сетях на YouTube-канале киностудии Warner Bros. появился свежевышедший трейлер фильма "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. Ролик снабжен русскими субтитрами. По сюжету кукле приходится отправиться из сказочного Барбилэнда в реальный мир ради того, чтобы разгадать "тайну Вселенной" и найти для себя новую жизнь Вместе с ней с путешествие отправляется ее друг по имени Кен. Официальная премьера картины на мировых площадках намечена на 21 июня. Ранее актриса Марго Робби говорила журналистам о том, что она никогда не мечтала сыграть куклу или стать похожей на нее. Однако в 2018 году она решила вместе с собственной продакшн-компанией LuckyChap договориться о съемках фильма о Барби с производителем игрушки, компанией Mattel.

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Ранее Марго Робби назвала Галь Гадот олицетворением Барби.