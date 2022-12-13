В сети вышло сравнение оригинального Metal Gear Solid 3 с кадрами из ремейка

Точной даты релиза игры пока нет.

YouTube-канал Cycu1 опубликовал видео сравнения оригинальной игры Metal Gear Solid 3 с кадрами из анонсированного ремейка.

На опубликованных кадрах показана новая графика. При этом дизайн стартовой локации остался без изменений. Также изменилась цветовая палитра.

Отметим, что ремейк Metal Gear Solid 3 будет доступен пользователям ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Точной даты релиза пока нет.

Ранее мы сообщали, что на PlayStation Showcase продемонстрировали драматичный трейлер Final Fantasy 16.

Видео: YouTube / Cycu1