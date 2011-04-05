Опубликовано видео с неудачными дублями из второго "Отряда самоубийц"

Фильм вышел в прокат 5 августа. В первые три дня картина собрала 324,5 млн рублей в России.

На официальном YouTube-канале американской компании Warner Bros. Entertainment опубликовали видео, на котором показаны неудачные дубли со съемок фильма Джеймса Ганна "Отряд самоубийц: Миссия навылет".

Ролик начинается со сцены с Идрисом Эльбой, в котором его просят рассмеяться, однако, вместе с актером начинает заливаться смехом съемочная группа.

Среди неудачных дублей есть сцена, где Марго Робби, которая исполняет роль Харли Квинн, впала в оцепенение, когда ей пришлось вести диалог с партнером по площадке, держа на себе несколько настоящих попугаев.

Напомним, "Отряд самоубийц: Миссия навылет" вышел в российский прокат 5 августа. Сюжет основан на одноименных комиксах издательства DC Comics. Картина является самостоятельным сиквелом к первой части "Отряда самоубийц" и десятыми по счету фильмом из расширенной вселенной DC. В первые три дня проката в РФ картина собрала 324,5 млн рублей.

Ранее мы сообщали, что Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму "Искушение" Пола Верховена.

Видео: Youtube/Warner Bros. Entertainment