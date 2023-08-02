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Вышел тизер анимационной версии "Хранителей"

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Дата премьеры пока не называется.

Студия Warner Bros. Entertainment представила тизер анимационной версии фильма "Хранители", вышедшего в 2009 году.

Действие картины разворачивается в параллельной реальности, в Америке 1985 года. Пока супергерои живут повседневную жизнь среди обычных граждан, Часы Судного Дня отсчитывают время до столкновения ведущих мировых держав. Фильм выйдет в двух частях. Дата премьеры пока не называется.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер комедии "Космический кадет" с Эммой Робертс.

Видео: YouTube / Warner Bros. Entertainment

Теги: warner bros entertainment, анимация, хранители
Категории: Лента новостей, Культура,

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