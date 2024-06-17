Вышел трейлер комедии "Космический кадет" с Эммой Робертс

Стриминговый сервис Amazon Prime Video представил трейлер комедии "Космический кадет". Режиссером и сценаристом проекта выступила Лиз В. Гарсия.
Сюжет рассказывает историю девушки, которая обманом попала на базу NASA. Героиня проходит интенсивный курс подготовки к полету в космос. Но мечта полететь в космос оказывается под угрозой.
В главных ролях сыграли Эмма Робертс, Поппи Лю, Гэбриэл Юнион, Том Хоппер и другие. Мировая премьера состоится 4 июля.
Ранее Netflix представил трейлер фильма "Годзиллы: Минус один".
Видео: YouTube / Prime Video
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