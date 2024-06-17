  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:21
117
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Вышел трейлер комедии "Космический кадет" с Эммой Робертс

0 0

Мировая премьера состоится 4 июля.

Стриминговый сервис Amazon Prime Video представил трейлер комедии "Космический кадет". Режиссером и сценаристом проекта выступила Лиз В. Гарсия.

Сюжет рассказывает историю девушки, которая обманом попала на базу NASA. Героиня проходит интенсивный курс подготовки к полету в космос. Но мечта полететь в космос оказывается под угрозой.

В главных ролях сыграли Эмма Робертс, Поппи Лю, Гэбриэл Юнион, Том Хоппер и другие. Мировая премьера состоится 4 июля.

Ранее Netflix представил трейлер фильма "Годзиллы: Минус один".

Видео: YouTube / Prime Video

Теги: amazon prime video, комедия, космический кадет, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии