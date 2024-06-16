Лауреат "Оскара" вышел на стриминговом сервисе.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер фильма "Годзиллы: Минус один", вышедшей в 2023 году. Режиссером картины выступил Такаси Ямадзаки.

Фильм рассказывает о японском летчике Коити, пережившем атаку монстра на авиабазу во время Второй мировой войны. Спустя время герой снова встречается с ужасающим гигантом, и ему предстоит вступить в борьбу с темным прошлым.

"Годзилла: Минус один" вышел на стриминговом сервисе. Фильм стал обладателем премии "Оскар" за лучшие визуальные эффекты.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер мультфильма "Дикий робот".

Видео: YouTube / Netflix