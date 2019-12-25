Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму "Искушение" Пола Верховена

Capella Film объяснил, что ведомство не пропустило эротическую драму в РФ.

Минкультуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму "Искушение" нидерландского и американского режиссера Пола Верховена. Об этом сообщается на официальном сайте профильного ведомства.

Отказать ООО "Капелла Фильм" в выдаче прокатного удостоверения на художественный фильм "Искушение". документ Минкульта

Представители отечественной кинопрокатной компании Capella Film в социальных сетях пояснили, что картине представлена Италия эпохи Возрождения.По сюжету основной персонаж - это монахиня Бенедетта Карлини, которая влюбляется в новую послушницу. Молодые девушки боятся того, что о их чувствах могут узнать люди за пределами монастыря.

Россияне назвали лучшие фильмы и сериалы первой половины 2021 года.

Фото: YouTube / Capella Film