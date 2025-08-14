Александр Бельский посоветовал Минкульту переехать из Москвы в Петербург

Спикер ЗакСа предложил сменить прописку Минкульту.

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский выступил с инициативой о переносе столичного Министерства культуры в Северную столицу. Об этом сообщает КП-Петербург.

Парламентарий считает, что министерство давно пора передислоцировать в город, который по праву считается культурным центром страны. Он подчеркнул, что именно Петербург должен быть местом прописки главного органа, отвечающего за данную сферу.

Поводом для дискуссии послужила тема внешнего вида посетителей театров, поднятая ранее известным артистом Николаем Цискаридзе. Бельский частично согласился с необходимостью определенных норм, отметив, что в прошлом поход в театр для ленинградцев был настоящим ритуалом. По его мнению, современная манера одеваться стала проще, что является способом самовыражения, однако появление в театре в шортах он назвал чрезмерным.

В качестве примера спикер привел старые объявления при входе в магазины, запрещавшие вход в пляжной одежде. Он резюмировал, что сейчас времена изменились, но прогулки по центральным улицам города в купальных костюмах все еще выглядят неуместно.

Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга