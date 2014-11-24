Россияне назвали лучшие фильмы и сериалы первой половины 2021 года

Сериальный список возглавил отечественный проект "Вампиры средней полосы".

Жители России выбрали лучшие фильмы и сериалы первой половины 2021 года. Итоги опубликовал сервис Кино Mail.ru.

Сериальный рейтинг возглавил отечественный проект с Юрием Стояновым в главной роли "Вампиры средней полосы". Сюжет рассказывает о семье вампиров, которая живет обычной жизнью и не убивает людей, хотя кровь, конечно, попивает. Мирная жизнь главных героев оказывается под угрозой, когда в березовой роще под Смоленском находят обескровленные тела молодых людей.

На втором месте в списке лучших сериалов первого полугодия оказалась детективная драма "Мейр из Исттауна" от канала HBO. Тройку лидеров замкнул проект Marvel "ВандаВижен", премьера которого состоялась в январе.

Список фильмов возглавил приквел 101 далматинца "Круэлла". Далее следует российское фэнтези "Последний богатырь: Корень зла". В топ-3 также попала "Лига справедливости" Зака Снайдера.

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Фото: Instagram / disneycruella